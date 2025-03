Após 9 meses no espaço, astronautas da Nasa retornam para a Terra

Após nove meses no espaço, Butch Wilmore e Suni Williams, astronautas da Nasa, serão resgatados para a Terra. Por conta a problemas técnicos na cápsula Starliner, da Boeing, eles ficaram 287 dias na Estação Espacial Internacional. Na previsão inicial, eles deveriam passar apenas oito dias no espaço e retornar em junho de 2024. A previsão é que a cápsula aterrisse no oceano, próximo à Flórida, por volta das 18h57 desta terça-feira (18).

Saiba Mais:

Inicialmente, a missão deveria durar apenas oito dias. Eles viajaram à ISS a bordo da cápsula Starliner, da Boeing, em 5 de junho de 2024, como parte de um teste do novo veículo espacial. No entanto, uma série de falhas técnicas, incluindo vazamentos de hélio e problemas nos propulsores, tornaram inseguro o retorno na mesma cápsula. Então, a NASA e a Boeing decidiram trazer a Starliner de volta sem tripulação, deixando Williams e Wilmore a bordo da ISS por mais tempo do que o previsto.