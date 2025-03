Piracicaba está entre as cidades mais caras do Brasil, diz site

O levantamento leva em consideração custos como aluguel, energia, gás, alimentação e gastos com entretenimento. Segundo o site, o aluguel mensal um imóvel de 85 metros quadrados em área nobre em Piracicaba é, em média, R$ 2.595, enquanto que o aluguel de um imóvel similar em área média é de R$ 1.701. Já o aluguel de um imóvel de 45 metros quadrados em área nobre de Piracicaba custa, em média, R$ 1.593, enquanto que o aluguel de um imóvel da mesma metragem em uma área média custa cerca de R$ 1.032. Com relação ao custo do que foi chamado de “utilitários mensais”, que inclui gás e eletricidade, a média em Piracicaba é de R$ 463, e o preço médio mensal de um plano de internet domiciliar básico é de R$ 81.

Piracicaba foi listada como a 22ª cidade mais cara de todo o Brasil pelo site Expatistan, que calcula o custo de vida em diferentes partes do mundo. Segundo o relatório mais atualizado divulgado em março de 2025, uma família com quatro pessoas tem, em média, o custo mensal de R$ 10.748, enquanto que uma única pessoa tem um custo de R$ 4.286 por mês.

Com relação a alimentação, um almoço com bebida custa em média R$ 39 em restaurantes considerados nobres da cidade. Um combo de fast food, que inclui sanduíche, bebida e acompanhamentos, custa em média R$ 36. Já no campo do transporte, o piracicabano paga, em média, R$ 5,54 por litro de gasolina e R$ 224 ao mês com transporte público.

Outras Cidades

Segundo o levantamento do site, as cidades mais caras do Brasil são Florianópolis, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Campinas. Em comparação a essas cidades, Piracicaba tem um custo de vida 27% mais baixo do que Florianópolis e São Paulo. Já com relação a Santos, o custo de vida em Piracicaba é 22% mais baixo e, no Rio de Janeiro, é 20% menor. Comparado com Campinas, o custo de vida em Piracicaba é 19% mais baixo.

O Expatisan é uma plataforma colaborativa que compara o custo de vida de diferentes cidades no mundo com base em dados fornecidos pelos visitantes. O site calcula a média de valores em diversas categorias e fornece análises detalhadas e comparações entre cidades. A plataforma, porém, não tem cadastrado o custo de vida de cidades da RMP (Região Metropolitana de Piracicaba) como Limeira e Rio Claro.