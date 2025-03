Previsões do futuro impressionantes que 'Os Simpsons' acertaram

O ataque às Torres Gêmeas (1997)

Em 1997, um episódio chamado "The City of New York vs. Homer Simpson" mostrou uma cena que gerou grande discussão: um cartaz em que aparecem as Torres Gêmeas com o número 9. A imagem, para muitos, se assemelhou ao ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, que levou à destruição das Torres em Nova York.

A descoberta de um novo elemento químico (2011)

Em 2011, "Os Simpsons" fizeram uma referência à descoberta de um novo elemento químico, similar ao que aconteceu com a criação do elemento 118, o oganesson. No episódio "The Fool Monty", foi feito um comentário sobre a busca por um novo elemento, algo que a ciência confirmou como realidade após o lançamento do episódio.

O uso de carros autônomos (2014)

Em 2014, a série previu a popularização dos carros autônomos em um episódio em que o personagem Homero dirige um veículo sem a necessidade de intervenção humana. Na realidade, as pesquisas e os testes com carros autônomos começaram a avançar de forma significativa alguns anos depois.