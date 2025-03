Cadáver é encontrado boiando com mochila no Rio Piracicaba

Um corpo de homem foi encontrado boiando no Rio Piracicaba no início da tarde desta segunda-feira (17).

Segundo informações, o corpo foi visto descendo na correnteza do rio, na altura da Ponte do Morato. Pescadores e populares conseguiram enroscar uma corda e puxá-lo para a margem do rio, ao lado da Área de Lazer do Trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros, policiais militares e a perícia estiveram no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal pela funerária.