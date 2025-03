Movimento faz abaixo-assinado contra pedágio na Luiz de Queiroz

No manifesto, o grupo cita que “Nossas rodovias não podem ser espaços e instrumentos de lucro para empresas privadas. Trata-se de serviço público que deve ser provido pelo Poder Público. Por esta razão, não podemos concordar com a implementação de novos postos de pedágios ao longo da Rodovia Luiz de Queiróz (SP-304), na região que abrange os Municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba, decidida pelo Governo do Estado”.

Além disso, o documento cita que “trata-se de uma rodovia muito importante para a região, com tráfego intenso, pela qual se deslocam milhares de moradores e trabalhadores e também grande volume de produtos. A implementação de tais pedágios resulta em injustas despesas para as pessoas (muitos terão que arcar com até seis taxas de pedágios diariamente para trabalharem), assim impactará nos preços das mercadorias que ali circulam, prejudicando pessoas e a economia do país, para além da região diretamente afetada. Também haverá o adensamento do tráfego urbano nas cidades do entorno”, citou. ”Por essas razões, e tantas outras que poderíamos apresentar, nós, moradores de Piracicaba, Americana, Santa Bárbara D´Oeste (que, juntas, somam uma frota de mais de 600 mil veículos) e região reivindicamos do Governo do Estado que cancele a instalação desses pedágios”, completa o movimento Educadores pelo Brasil.

O leilão do trecho foi marcado para novembro de 2026. A implantação está prevista no quilômetro 154, em Piracicaba, no km 122, em Americana e no km 144, em Santa Bárbara d’Oeste. Na SP-135, conhecida como Estrada Velha de Tupi, a cobrança está prevista para os kms 2,86 e 16,5. Os locais constam no anexo 4 que trata da estrutura tarifária do projeto da concessão denominada Rota Mogiana. A cobrança, se implantada, será por meio do sistema free flow (Sistema Automático Livre), feita por meio de tag ou da leitura das placas dos veículos, com o motorista recebendo, posteriormente, a cobrança.

O movimento contra o pedágio recebeu apoio da deputada estadual de Piracicaba Professora Bebel (PT). “Um absurdo o governador iniciar o processo de privatização desta rodovia que já está totalmente duplicada, há cerca de 40 anos, e que precisa unicamente de conservação, que deve ser custeado com recursos do IPVA que todos os proprietários de veículos já pagam. Instalar três praças de pedágios, num trecho de menos de 30 quilômetros, é penalizar toda população desta região”, afirmou a parlamentar.