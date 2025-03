Prefeitura realiza limpeza completa da rua Pedro Zanulardo Zanin

Após uma matéria publicada pelo Jornal de Piracicaba na última sexta-feira, (14/03), informando sobre um grande acúmulo de lixo localizado na rua Pedro Zanulardo Zanin, no bairro Paulicéia, a Prefeitura de Piracicaba por meio da empresa terceirizada Ambiental, realizou uma ação de limpeza no local no último sábado, 15 de março. O serviço teve como objetivo melhorar as condições de conservação do local, removendo sujeira, resíduos e detritos que estavam acumulados ao longo da via pública e da calçada.

