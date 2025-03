Águas de Março fecham o verão e temperatura cai em Piracicaba

Com alerta de chuvas intensas, as ‘águas de março’ devem fechar o verão de Piracicaba nesta semana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade pode ter chuvas intensas, de até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos fortes, de até 60 quilômetros por hora. Piracicaba foi colocada na região de alerta para a intensidade das chuvas. Além disso, mais para o final da semana, as temperaturas devem sofrer uma queda brusca.

Segundo o Inmet, nesta segunda-feira (17), o clima deve ser nublado na cidade, com a máxima em 29°C. Na terça-feira (18), a mínima prevista é de 19°C e a máxima, 33°C, com muitas nuvens no céu e pancadas de chuva com raios e trovões a qualquer momento do dia. Já na quarta-feira (19), a mínima prevista é de 19°C e a máxima, 34°C, com previsão de chuvas com raios e trovões a qualquer momento do dia. Na previsão estendida para quinta-feira (20), a mínima será de 16°C e a máxima, 32°C, com o tempo nublado e pancadas de chuva com raios e trovões a qualquer momento do dia.