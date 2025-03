Homem surta e espanca mulher com marteladas na frente da filha

Um homem de 43 anos foi preso nesta sexta-feira (14) após atacar sua ex-companheira com golpes de martelo na cidade de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba. O crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira(13) e foi presenciado pela filha do casal, de apenas 6 anos.

A vítima, de 51 anos, foi encontrada inconsciente na calçada de sua casa e amparada por vizinhos. Ela foi socorrida em estado grave e permanece internada na Santa Casa de Piracicaba, sem previsão de alta.

Após o ataque, o agressor fugiu, mas um áudio enviado a familiares revelou a confissão do crime. Na gravação, ele afirma ter “perdido a cabeça” após uma suposta conversa sobre outro homem.

Diante dos fatos, a delegada de Charqueada, Olívia dos Santos Fonseca solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi concedida no mesmo dia. Com a intermediação de seu advogado e da Polícia Civil, ele se entregou nesta sexta-feira (14) na delegacia da cidade.