Casal denuncia atropelamento por intolerância religiosa

Um casal de Piracicaba afirma ter sido vítima de um ataque brutal motivado por intolerância religiosa. Segundo o boletim registrado no Plantão Policial no último dia 29 de fevereiro, um vizinho os perseguiu e jogou o carro contra a moto em que estavam, deixando a mulher ferida no cotovelo e com hematomas pelo corpo.

De acordo com os relatos, a confusão se arrasta desde 2023, quando o suspeito vem ameaçando e provocando sempre que os vê voltando de eventos religiosos, em muitas vezes com roupas brancas, guias e um pano na cabeça. No mesmo ano, ela já havia registrado um boletim de ocorrência contra o homem por injúria.

O casal relata que vem sofrendo perseguições há quase dois anos e teme pela segurança. Após o registro do boletim de ocorrência por injúria, o caso está sendo investigado pela polícia.