Mãe e filhos pequenos são vítimas de sequestro relâmpago

De acordo com as informações relatadas à polícia, a mãe dirigia seu carro na noite do último dia 9, quando um veículo ultrapassou e parou à sua frente. Três homens armados desceram e ordenaram com agressividade que ela destravasse as portas. A mãe tentou argumentar que estava com as duas crianças no banco traseiro, mas os criminosos entraram no veículo. Um dos indivíduos tomou a direção e o outro sentou no banco do passageiro. Um terceiro ficou entre as cadeirinhas, forçando a mãe a sentar-se ao lado dele. Durante o trajeto, além das ameaças, eles roubaram pertences, joias e o celular da vítima, exigindo senhas bancárias.

Os drama da mãe e suas crianças durou aproximadamente um hora e meia, tentando realizar transações pelo celular da mulher, mas os bancos bloquearam todas as operações. Sem sucesso no roubo digital, os ladrões abandonaram a família em um local isolado, próximo a uma praça em Campinas. Eles ainda exigiram que a mãe e os filhos se abaixassem, sem falta nada enquanto deixavam o local.