Semae vai investir R$ 11 milhões contra vazamentos

Piracicaba possui cerca de 191 mil ligações de água e 1.762,23 km de rede de diversos diâmetros e materiais. “Há redes que foram executadas há mais de 50 anos e, portanto, encontram-se incrustadas e frágeis, o que reduz a capacidade de vazão e aumenta os índices de vazamento, sendo necessária a substituição e/ou desobstrução dessas tubulações/conexões. Por isso, esse novo serviço se faz necessário, uma vez que nosso indicador de perda é de 54%. Esperamos que, em até três meses, zerar a demanda acumulada de vazamentos”, completou Ronald Pereira, presidente do Semae.

Ainda segundo Pereira, a pedido do prefeito Helinho Zanatta, as frentes de trabalho foram ampliadas já em janeiro. “Em dezembro de 2024, cada Regional do Semae tinha cinco equipes e, em dois meses, cada regional já conta com sete equipes, ou seja, melhoramos o desempenho no tempo-resposta nestes casos. Agora com a contratação desses serviços, ampliaremos ainda mais”, explicou.