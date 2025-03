Perseguição com facão na Havan apavorou clientes em Piracicaba

O indivíduo, totalmente alterado pela crise de ciúmes, danificou itens e quebrou vidros na tentativa de alcançar o ex-marido, que também ficou ferido, assim como o agressor. A mulher não se feriu. A cena de violência gerou pânico entre as pessoas que estavam comprando e trabalhando no local, que pensaram se tratar de um ataque aleatório do homem armado e correram desesperadas, buscando abrigo ou tentando sair do local. Uma mulher chegou a cair durante a fuga e sofreu escoriações no joelho.

Com a chegada da Polícia Militar, o agressor foi contido no momento em que estava com a chave de fenda na mão, e encaminhado a uma unidade de saúde antes de ser conduzido ao Plantão Policial, onde foi ouvido e ficou à disposição da Justiça. O ex-marido foi socorrido com vários ferimentos.

Entenda o caso