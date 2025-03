Em alerta, Piracicaba pode ter tempestades no fim de semana

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) voltou a estender o aviso para chuvas intensas em Piracicaba nesta quinta-feira (13). O aviso, que indica a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros diários, passou a ser válido até às 10h desta sexta-feira (14). O alerta é de nível amarelo e também indica a possibilidade de vendavais de até 60 quilômetros por hora.

A instabilidade, segundo boletim diário do Cepagri-Unicamp segue até o final de semana e vai atingir todo o estado de São Paulo. Nesta sexta-feira, ainda segundo o boletim, a previsão será de pancadas de chuva moderada a forte, mas de forma isolada. Algumas pancadas podem vir acompanhadas de raios, ventania e granizo, e devem acontecer principalmente no período da tarde.

O Inmet confirmou a previsão e indicou muitas nuvens com pancadas de chuva em Piracicaba. Entre o período da tarde e da noite, as chances são de chuvas mais intensas com possibilidades de raios e trovões. A mínima na sexta-feira será de 20°C e a máxima, 34°C. No sábado (15), a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 34°C, com previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e trovões. No domingo (16), além da tendência de chuva, há tendência de queda na temperatura máxima. A mínima prevista será de 18°C e a máxima será de 30°C. De acordo com a previsão estendida para segunda-feira (17), as temperaturas devem voltar a subir, com a mínima em 19°C e a máxima em 33°C. Ainda há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.