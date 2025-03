Rua vira lixão a céu aberto e revolta moradores em Piracicaba

A Prefeitura foi questionada pelo Jornal de Piracicaba, e em nota disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a coleta domiciliar passa no endereço citado todas as segundas, quartas e sextas-feiras, no período noturno, portanto, o recolhimento será feito hoje à noite. Já a coleta seletiva passa todas as quartas-feiras, no período diurno. O que ocorre nesse lugar é que a população faz descarte irregular e fora dos horários de coleta, o que acaba ocasionando acúmulo.

É importante ressaltar que o descarte de resíduos sólidos domiciliares em frente ao móvel gerador fora dos dias preestabelecidos de coleta é passível de notificação para limpeza e até multa no valor de R$ 1.461,82."