Mais três escolas estaduais de Piracicaba vão receber R$ 560 mil

De acordo com o balanço divulgado pelo gabinete da parlamentar, a EE Professor Augusto Saes vai receber R$ 180 mil. Já a escola Barão do Rio Branco também vai receber um montante de R$ 180 mil. A escola Mirandolina de Almeida Canto vai receber um total de R$ 200 mil.

Mais R$ 560 mil em emendas serão destinados para a reforma de três escolas estaduais de Piracicaba. As escolas beneficiadas serão a EE Professor Augusto Saes, no Nova América, a EE Barão do Rio Branco, no centro da cidade, e a EE Mirandolina de Almeida Canto, no Morumbi. A verba foi destinada pela deputada estadual Professora Bebel (PT).

De acordo com a direção da EE Professor Augusto Saes, o montante destinado será usado na compra e instalação de projetores nas 14 salas de aula da unidade, além da compra 60 tablets e dois gabinetes para recarga de chromebooks e tablets utilizados nas atividades. Já na EE Mirandolina de Almeida Canto, o montante será utilizado para reformas do telhado da escola, realização de contrapiso, quadra poliesportiva, além de melhorias nos espaços comuns. Já a EE Barão do Rio Branco, no centro da cidade, com os R$ 180 mil, solicitados pela sua direção durante visita da deputada à escola, será realizada a reforma no refeitório, telhado e restauração de espaços comuns dos alunos.

No total, a deputada estadual Professora Bebel já destinou cerca de R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares para as escolas de Piracicaba. “Tenho uma imensa preocupação em garantir que as escolas, sejam estaduais ou municipais estejam preparadas para atender as necessidades da comunidade escolar e, a medida do possível, tenho buscado atender os inúmeros pedidos que temos recebidos”, diz a deputada.