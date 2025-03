VÍDEO: Motociclista de 19 anos morre no hospital em Piracicaba

Morreu neste sábado (15) no Hospital dos Fornecedores de Cana, o motociclista de 19 anos que foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros após perder o controle da moto e colidir contra um poste e uma árvore na manhã desta quinta-feira (13), no cruzamento da avenida Centenário com a avenida Renato Wagner, em Piracicaba.

Segundo informações, o jovem José Henrique Gil Custódio recebeu atendimento das equipes de socorro no local para estabilização e foi encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde não resistiu e morreu na tarde deste sábado (15). As informações de velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.