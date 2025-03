Comerciante é acusado de dar bolacha e apalpar seios de menina

Um dono de supermercado foi preso pelas equipes do Décimo Batalhão Especial de Piracicaba (Baep) nesta sexta-feira (14), após ser acusado de dar um pacote de bolacha e em seguida apalpar os seios e as nádegas de uma menina de 12 anos no Jardim Klabin em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com as informações, o abuso ocorrer quando a menina estava indo para a escola e passou no estabelecimento comercial. Segundo a mãe da vítima, após receber o pacote de bolachas, ele apalpou os seios as nádegas da sua filha, que ficou em choque relatou o fato. O acusado por sua vez, negou o fato e disponibilizou imagens das câmeras de segurança do mercado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia, onde todos compareceram. Após a elaboração do boletim de ocorrência, o homem permaneceu à disposição da justiça. O caso está sendo apurado.