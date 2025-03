Governo estuda mais 5 pedágios na região de Piracicaba

O Governo do Estado de São Paulo planeja cobrança de pedágio em três pontos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e em dois na Rodovia Maria da Graça Martins (Estrada Velha de Tupi).

A implantação está prevista no quilômetro 154, em Piracicaba, no km 122, em Americana e no km 144, em Santa Bárbara d’Oeste. Na SP-135, a cobrança está prevista para os kms 2,86 e 16,5. Os locais constam no anexo 4 que trata da estrutura tarifária do projeto da concessão denominada Rota Mogiana.

Nesses locais, a cobrança será feita pelo Sistema Automático Livre (free flow), um modelo de pedágio eletrônico sem barreiras, baseado em tags instaladas nos veículos. A previsão é de que a instalação dos pórticos de pedágio ocorra a partir de novembro de 2026.