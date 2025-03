VÍDEO: mulher perde controle do carro e destrói papelaria

Uma mulher perdeu o controle do carro e invadiu uma papelaria na cidade de Limeira, na RMP (Região Metropolitana de Piracicaba). O caso aconteceu na região do bairro Vila Cláudia, e ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Saiba mais

O acidente aconteceu na tarde da última quinta-feira (13). A mulher, que dirigia um carro modelo Ford Fiesta perdeu o controle da direção e entrou com carro e tudo em uma papelaria, localizada em uma esquina do bairro. O acidente foi captado por câmeras de segurança, tanto de comércios da região, como do próprio estabelecimento que foi danificado.