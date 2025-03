VÍDEO: Motociclista sofre acidente gravíssimo em Piracicaba

Um motociclista foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros após perder o controle da moto, bater em uma árvore e, em seguida, em um muro. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), no cruzamento da avenida Centenário com a avenida Renato Wagner, em Piracicaba.

Segundo informações, o jovem entregador recebeu atendimento das equipes de socorro e foi estabilizado antes de ser encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana.

O trânsito ficou lento no trecho, que já registra grande fluxo de veículos. Agentes da Semuttran preservaram o local até a chegada do resgate e da perícia. As causas do acidente estão sendo investigadas.