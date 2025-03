Onça-pintada desliza na água e encanta com movimentos do balé

A onça-pintada, o maior felino das Américas, voltou a surpreender com sua elegância e domínio da água. Desta vez, um registro raro capturou o animal girando suavemente enquanto se refrescava, em um movimento que lembra o deboulé, técnica do balé clássico em que a bailarina gira sobre si mesma. O vídeo foi publicado no Instagram @ocuriosoblogbg, do Fábio Saldanha, e gravado no Zoológico do Cigs (Centro de Instrução de Guerra na Selva), em Manaus.

A cena, que logo chamou a atenção dos internautas, rendeu elogios à felina, apelidada de "bailarina mais linda do Pantanal". Apesar da raridade do registro, esse comportamento é comum entre as onças-pintadas, conhecidas por sua afinidade com a água. O contato frequente com rios e lagos é essencial para sua sobrevivência e distribuição geográfica, sendo um diferencial entre os grandes felinos.

