Briga por ciúmes termina com feridos na Havan em Piracicaba

Uma crise de ciúmes de um namorado contra um ex-marido de uma funcionária terminou em confusão na loja Havan, em Piracicaba, na tarde desta quinta-feira (13). O caso deixou feridos, quatro carros danificados e diversos itens da loja destruídos com um facão.

Segundo informações, o ex-marido foi até a loja para tratar de assuntos familiares com a mulher no fim do expediente. Ao presenciar a cena, o namorado atacou o homem, pegou um facão, entrou no carro da vítima e colidiu com outros veículos no estacionamento. Ainda descontrolado, ele invadiu a loja em busca do ex-marido e quebrou vários itens.

A polícia foi acionada e prendeu o agressor, que foi levado para atendimento médico antes de ser encaminhado ao Plantão Policial. As outras partes envolvidas também compareceram à delegacia.