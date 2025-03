Homem desmaia em ônibus e bombeiros são acionados em Piracicaba

Um homem de 44 anos sofreu uma crise convulsiva e desmaiou dentro de um ônibus na manhã desta quinta-feira (13) an avenida Armando de Salles Oliveira, no centro de Piracicaba. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência no interior do ônibus da linha 444, que aconteceu próximo ao elevador do Mirante.

Após estabilizar a vítima, a Unidade de Suporte Avançado e o Resgate encaminharam a vítima para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

A causa da crise convulsiva e o estado de saúde não foram divulgados.