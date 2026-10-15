A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da morte de Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, 25 anos, preso pelo feminicídio da estudante de Direito Lívia Berthoud, 23 anos, em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba.

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Ele morreu na segunda-feira (12), no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, na capital paulista. O caso foi registrado como morte suspeita.