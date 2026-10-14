“Nesse momento há um sentimento de impunidade. Não era a Justiça que a gente esperava que acontecesse.”

Foi assim que Laura Berthoud se manifestou nesta terça-feira (13) sobre a morte de Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos, preso preventivamente pelo feminicídio de sua irmã, Lívia Berthoud, de 23 anos, em Pindamonhangaba.

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