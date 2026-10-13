Morreu nessa segunda-feira (12) Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, 25 anos, preso preventivamente pelo feminicídio da estudante de Direito Lívia Berthoud, 23 anos, assassinada em Pindamonhangaba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele estava internado no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, em São Paulo. O óbito foi registrado às 8h53, segundo boletim de ocorrência de morte suspeita.