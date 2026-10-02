O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, investigado pela morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23, em Taubaté, já havia sido citado em ocorrências relacionadas a conflitos no trânsito e, segundo relatos enviados ao OVALE, também foi acusado de ameaças e agressão por mulheres.

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Os registros anteriores não resultaram em denúncia do Ministério Público nem em processo criminal contra Marcos Paulo e foram arquivados. Por isso, não podem ser apresentados como condenações ou como prova de que ele tenha cometido os fatos relatados.