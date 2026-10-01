Uma autônoma de Taubaté afirma ter sido ameaçada duas vezes, em agosto, pelo mesmo bombeiro militar investigado pela morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos.

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Segundo o relato, o episódio ocorreu na Avenida do Povo, região onde Bruno foi baleado em razão de uma discussão de trânsito na manhã de quarta-feira (30). O estudante foi socorrido, mas não resistiu. O bombeiro foi preso.