Um estudante de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté), de 23 anos, morreu após ser baleado durante uma discussão de trânsito na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté.

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A vítima foi identificada como Bruno Hashimura San Juliano, aluno do 4º semestre do curso de Medicina da Unitau. Ele estava em um Chevrolet Prisma prata quando ocorreu a discussão com o motorista de um Jeep Renegade preto.