Dezenas de estudantes, médicos, familiares e amigos de Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, participaram de um ato por justiça na noite desta quinta-feira (1º), em Taubaté. A manifestação ocorreu em frente ao Bom Conselho, um dia após o estudante de Medicina ser morto a tiros durante uma discussão de trânsito.

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Durante o protesto, os participantes pediram “Justiça” e chamaram o bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, de “assassino covarde”. O militar é investigado pela morte de Bruno e recebeu liberdade provisória nesta quinta-feira após audiência de custódia.