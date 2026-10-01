O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, 28 anos, foi colocado em liberdade nesta quinta-feira (1º), após passar por audiência de custódia em São José dos Campos. Ele estava preso em flagrante pela morte do estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, 23 anos, baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté.

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A audiência foi realizada por volta das 10h e conduzida pela juíza Glaucia Paiva, da Vara Regional das Garantias. A magistrada concedeu liberdade provisória ao bombeiro, mas estabeleceu medidas cautelares que deverão ser cumpridas por ele.