Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, tinha um sonho que começou ainda na infância: ser médico. O estudante, que havia buscado diferentes caminhos para ingressar na faculdade de Medicina, morreu nesta quarta-feira (30) após ser baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Em um vídeo publicado em agosto de 2024 pela Unama Santarém, centro universitário privado do estado do Pará, onde ele cursava Medicina, Bruno contou que havia se mudado para o Pará para realizar o projeto de seguir a carreira na área da saúde.