A defesa do bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, afirma que ele atirou contra o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23, para conter uma “grave ameaça e injusta agressão”.

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O advogado Cláudio Rodrigues sustenta que o cliente agiu em legítima defesa na ocorrência de trânsito que terminou com a morte de Bruno, em Taubaté, na manhã de quarta-feira (30).