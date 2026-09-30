O estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, estava a caminho da faculdade para fazer uma prova de imunologia clínica quando foi morto a tiros após uma discussão de trânsito em Taubaté, na manhã desta quarta-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Hoje esse menino de 23 anos estava indo para a faculdade fazer prova de imunologia clínica, mas por uma briga de trânsito foi baleado com 2 tiros no coração”, lamentou a professora Ana Carolina da Matta Ain, da Faculdade de Medicina da Unitau (Universidade de Taubaté).