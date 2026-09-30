O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, foi preso e será conduzido ao Presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo, após ser investigado pela morte do estudante de medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, baleado durante uma discussão de trânsito em Taubaté. A Polícia Civil deve pedir a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

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O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (30), na avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo. Bruno foi baleado durante o confronto e morreu depois de ser socorrido ao Hospital Regional de Taubaté.