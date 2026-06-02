Como OVALE havia antecipado na semana passada, a Prefeitura de Taubaté não pagou a nona parcela do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), que venceu nessa segunda-feira (1º), no valor de R$ 32 milhões.

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Para quitar a parcela, a Prefeitura esperava contratar um novo empréstimo, de R$ 55,4 milhões, junto ao Banco do Brasil, mas na semana passada o governo federal rejeitou, nas condições atuais, ser o avalista da nova operação de crédito.