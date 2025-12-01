A Justiça Federal aceitou pedido da Prefeitura de Taubaté e suspendeu, provisoriamente, o trecho da sentença de junho desse ano que autorizava a União a bloquear contas e repasses caso o município não pagasse as próximas parcelas do empréstimo junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina) - uma parcela de R$ 31,084 milhões vence nessa segunda-feira (1º) e não será quitada pela Prefeitura, que alega problemas financeiros.

Na decisão, que tem data de domingo (30), o juiz Márcio Satalino Mesquita, da 2ª Vara Federal de Taubaté, afirmou que a Prefeitura deveria ter solicitado o efeito suspensivo ao TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), que julgará o recurso contra a sentença. Mas, "diante da excepcionalidade do caso concreto" e "diante do alegado risco de comprometimento à continuidade dos serviços públicos", o magistrado de primeira instância decidiu "suspender a exequibilidade da contragarantia até" o TRF-3 analisar o caso - não há data para que isso aconteça, já que ainda será aberto prazo para que a Prefeitura recorra ao tribunal de segunda instância.