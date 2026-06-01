Um veículo elétrico pegou fogo na tarde desta segunda-feira (1º), em uma concessionária Chevrolet localizada no Jardim Satélite, em São José dos Campos.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h45 na Chevrolet Capricho, na rua Antônio Joaquim de Alvarenga.