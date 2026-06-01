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FOGO

Carro elétrico pega fogo e explode em concessionária de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro pegou fogo em São José
Carro pegou fogo em São José

Um veículo elétrico pegou fogo na tarde desta segunda-feira (1º), em uma concessionária Chevrolet localizada no Jardim Satélite, em São José dos Campos.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 16h45 na Chevrolet Capricho, na rua Antônio Joaquim de Alvarenga.

De acordo com informações apuradas no local, antes da chegada das equipes de emergência, o carro foi levado para uma área mais segura dentro do pátio da concessionária, distante dos demais veículos. Quando a primeira equipe dos bombeiros chegou, e antes do início do combate às chamas, houve uma explosão no automóvel.

Os bombeiros atuaram com equipamentos de proteção individual e respiratória para controlar o incêndio. Após a extinção das chamas, as equipes realizaram o resfriamento da bateria, procedimento necessário em ocorrências envolvendo veículos elétricos.

Durante o atendimento, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água. Desse total, aproximadamente 5 mil litros foram fornecidos pela própria concessionária.

Após o combate ao fogo e os trabalhos de resfriamento e segurança, o local foi deixado em condições seguras pelo Corpo de Bombeiros.

Não há informações sobre feridos. As causas do incêndio não foram informadas.

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