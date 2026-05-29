O governo federal rejeitou, nas condições atuais, o aval para que a Prefeitura de Taubaté contrate um novo empréstimo, de R$ 55,4 milhões, para quitar parcelas da operação de crédito junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

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A resposta do governo federal foi emitida na última segunda-feira (25). Antes de receber a negativa, a expectativa da Prefeitura era de assinar o empréstimo com o Banco do Brasil até o fim dessa semana, o que permitiria utilizar o dinheiro para pagar a nona parcela da operação de crédito do CAF, que vence na próxima segunda-feira (1º) - entre amortização e juros, o valor estimado é de aproximadamente R$ 30 milhões.