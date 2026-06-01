O TCE (Tribunal de Contas do Estado) informou à Câmara de Taubaté que não poderá se manifestar sobre a consulta feita ao órgão em meio à tramitação do projeto da oposição que visa sustar os efeitos do decreto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que, em julho em 2025, alterou a forma de cálculo dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida recebidos pelos servidores da Prefeitura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A consulta ao TCE havia sido feita no dia 3 de março por dois integrantes da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, os vereadores Dentinho (PP) e Alberto Barreto (PRD), que são aliados do prefeito. Os parlamentares questionaram se, no entendimento do órgão, a progressão funcional por tempo de serviço integra o vencimento do cargo para fins de incidência de adicionais.