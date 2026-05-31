31 de maio de 2026
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TIROTEIO E MORTE

Gabriel morre após tiroteio em SJC; guardas são liberados

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem ilustrativa/Gerada com IA

Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, morreu após ser baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de sábado (30), em São José dos Campos.

A morte ocorreu após uma intensa perseguição de carro que começou na região do Vista Verde, na zona leste da cidade, e terminou em confronto armado em uma área de mata no bairro Santa Maria.

O caso foi registrado como legítima defesa e segue sob investigação da Polícia Civil.

Como foi o caso

A intervenção da GCM teve início durante um patrulhamento ostensivo no município. De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas municipais visualizaram o veículo Hyundai HB20 conduzido por Gabriel transitando de forma considerada perigosa, com alterações súbitas de faixa e velocidade incompatível com a via.

A conduta gerou suspeita e motivou a tentativa de abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura e a ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação legal e passou a fugir em alta velocidade.

Disparos em condomínio residencial

Durante a fuga, Gabriel ingressou em um condomínio residencial localizado na Avenida Pedro Friggi, no Vista Verde. No local, segundo a versão registrada, ele teria realizado manobras agressivas e dirigido o veículo na direção da equipe, criando risco à integridade física dos agentes e de terceiros.

Diante da gravidade da conduta e da iminência de agressão, um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo ainda no interior do condomínio. Mesmo após os tiros, o condutor conseguiu deixar o local e retomar a fuga em via pública, sendo acompanhado pelas equipes por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e um trecho de rodovia.

Confronto armado em área de mata

A perseguição terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, onde Gabriel teria rompido um obstáculo físico e ingressado em uma área de mata. O boletim registra que o homem desembarcou do veículo em uma área erma portando arma de fogo em punho, momento em que teria passado a confrontar diretamente a equipe. Para repelir a ameaça, os agentes efetuaram novos disparos.

Gabriel ainda tentou prosseguir em fuga a pé pela mata, mas foi novamente localizado portando a arma de fogo, ocasião em que ocorreu um novo confronto armado. Ele foi atingido pelos disparos e caiu ao solo.

Após cessada a agressão, os guardas municipais fizeram a contenção, desarmaram o suspeito e acionaram o serviço de emergência. A equipe médica constatou o óbito no local.

Registro policial e andamento do caso

O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como homicídio, com as excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal reconhecidas, por ora, em sede de Polícia Judiciária.

Dois guardas municipais envolvidos na ocorrência foram ouvidos e liberados. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial da área para a continuidade das investigações e aguarda os laudos periciais definitivos.

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