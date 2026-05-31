Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, morreu após ser baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de sábado (30), em São José dos Campos.

A morte ocorreu após uma intensa perseguição de carro que começou na região do Vista Verde, na zona leste da cidade, e terminou em confronto armado em uma área de mata no bairro Santa Maria.



O caso foi registrado como legítima defesa e segue sob investigação da Polícia Civil.

Como foi o caso