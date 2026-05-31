Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, morreu após ser baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) na noite de sábado (30), em São José dos Campos.
A morte ocorreu após uma intensa perseguição de carro que começou na região do Vista Verde, na zona leste da cidade, e terminou em confronto armado em uma área de mata no bairro Santa Maria.
O caso foi registrado como legítima defesa e segue sob investigação da Polícia Civil.
Como foi o caso
A intervenção da GCM teve início durante um patrulhamento ostensivo no município. De acordo com o boletim de ocorrência, os guardas municipais visualizaram o veículo Hyundai HB20 conduzido por Gabriel transitando de forma considerada perigosa, com alterações súbitas de faixa e velocidade incompatível com a via.
A conduta gerou suspeita e motivou a tentativa de abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura e a ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação legal e passou a fugir em alta velocidade.
Disparos em condomínio residencial
Durante a fuga, Gabriel ingressou em um condomínio residencial localizado na Avenida Pedro Friggi, no Vista Verde. No local, segundo a versão registrada, ele teria realizado manobras agressivas e dirigido o veículo na direção da equipe, criando risco à integridade física dos agentes e de terceiros.
Diante da gravidade da conduta e da iminência de agressão, um dos agentes efetuou disparos de arma de fogo ainda no interior do condomínio. Mesmo após os tiros, o condutor conseguiu deixar o local e retomar a fuga em via pública, sendo acompanhado pelas equipes por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e um trecho de rodovia.
Confronto armado em área de mata
A perseguição terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, onde Gabriel teria rompido um obstáculo físico e ingressado em uma área de mata. O boletim registra que o homem desembarcou do veículo em uma área erma portando arma de fogo em punho, momento em que teria passado a confrontar diretamente a equipe. Para repelir a ameaça, os agentes efetuaram novos disparos.
Gabriel ainda tentou prosseguir em fuga a pé pela mata, mas foi novamente localizado portando a arma de fogo, ocasião em que ocorreu um novo confronto armado. Ele foi atingido pelos disparos e caiu ao solo.
Após cessada a agressão, os guardas municipais fizeram a contenção, desarmaram o suspeito e acionaram o serviço de emergência. A equipe médica constatou o óbito no local.
Registro policial e andamento do caso
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária como homicídio, com as excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal reconhecidas, por ora, em sede de Polícia Judiciária.
Dois guardas municipais envolvidos na ocorrência foram ouvidos e liberados. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial da área para a continuidade das investigações e aguarda os laudos periciais definitivos.