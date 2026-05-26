"E isso é um reflexo da proximidade com o Rio de Janeiro. Isso é o crime organizado tentando, com as facções criminosas do Rio de Janeiro, ingressar no território de São Paulo e a contenção da facção hegemônica de São Paulo. É o Comando Vermelho, Terceiro Comando e Amigo dos Amigos contra o PCC. Eles tentam entrar no território paulista e são contidos, mas aí tem disputa pelos pontos de drogas. É por isso que os índices de homicídios no Vale do Paraíba são muito maiores do que no restante do estado todo. Há uma hegemonia de uma facção no estado todo [PCC] e há uma disputa no Vale do Paraíba. Por isso que eu falo, o tráfico de drogas é uma coisa muito séria, muito grave, e precisa ser combatido", afirmou o governador.

"O Vale sofre mais porque sofre a tentativa de invasão de facções criminosas que estão no Rio de Janeiro e estão tentando entrar no território de São Paulo. 80% dos homicídios ocorridos no Brasil estão relacionados a disputas por pontos de tráfico de drogas e é por isso que o Vale é mais violento, porque existe de fato uma disputa entre facções", afirmou Tarcísio à época.

Fim do monopólio: O avanço do CV para além do Vale

A engenharia por trás da infiltração do Comando Vermelho e de outras siglas do Rio em território paulista começou há cerca de uma década. Investigadores apontam que, na época, o PCC concentrou grandes volumes de capital e esforços no tráfico internacional de drogas (focando na exportação em larga escala através de portos), diminuindo o foco no "varejo" das biqueiras locais.