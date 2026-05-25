A moto aquática de um casal que desapareceu após sair para navegar em Ilhabela, no domingo (24), foi encontrada na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 10h30, próximo à Ilha do Mar Virado, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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A mulher que estava na moto aquática foi identificada como Bruna Damaris Salvatore, 26 anos, moradora de São Sebastião e estudante de auxiliar e técnico de enfermagem, segundo perfil nas redes sociais.
A embarcação foi localizada virada, com apenas o “bico” dianteiro para fora da água. O local fica a cerca de 22 quilômetros da região onde o desaparecimento foi registrado. O homem e a mulher que estava na moto aquática seguem desaparecidos.
De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o casal participava de uma confraternização com amigos em uma embarcação quando decidiu sair para navegar por volta das 16h. Segundo relatos iniciais, os dois não informaram o destino antes de deixarem o grupo. Eles estavam nas proximidades da Praia das Pontas das Canas.
Equipes do GBMar, Marinha do Brasil, helicóptero Águia da Polícia Militar e embarcações de apoio realizam buscas intensas nas áreas costeiras e no entorno da ilha.
A Ilha do Mar Virado, localizada na região sul de Ubatuba, é conhecida pela rica vida marinha e por abrigar um importante sítio arqueológico, sendo também bastante procurada para mergulho.
Busca por Bruna
Familiares e amigos lançaram uma campanha na internet para localizá-la. Bruna tem cabelos castanhos com mechas claras e olhos verdes. Ela estava com um amigo na moto aquática.
Informações sobre o paradeiro dela devem ser passadas para os telefones (12) 99705-4837 ou (12) 98174-6498.