A moto aquática de um casal que desapareceu após sair para navegar em Ilhabela, no domingo (24), foi encontrada na manhã desta segunda-feira (25), por volta das 10h30, próximo à Ilha do Mar Virado, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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A mulher que estava na moto aquática foi identificada como Bruna Damaris Salvatore, 26 anos, moradora de São Sebastião e estudante de auxiliar e técnico de enfermagem, segundo perfil nas redes sociais.