A morte de Márcio Douglas e Silva, 47 anos, causou grande comoção entre amigos e familiares em São José dos Campos, Jacareí e Santa Branca. Ele morreu na manhã de domingo (24), após passar mal e cair ao tentar embarcar em um ônibus na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, região oeste de São José.

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Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Márcio tentou embarcar em um ônibus quando sofreu uma queda para trás e bateu a cabeça no chão. A suspeita inicial é de traumatismo cranioencefálico.