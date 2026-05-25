A morte de Márcio Douglas e Silva, 47 anos, causou grande comoção entre amigos e familiares em São José dos Campos, Jacareí e Santa Branca. Ele morreu na manhã de domingo (24), após passar mal e cair ao tentar embarcar em um ônibus na avenida Deputado Benedito Matarazzo, no Jardim Aquarius, região oeste de São José.
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Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Márcio tentou embarcar em um ônibus quando sofreu uma queda para trás e bateu a cabeça no chão. A suspeita inicial é de traumatismo cranioencefálico.
Logo após a queda, a vítima apresentou convulsões e rigidez muscular, evoluindo rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Equipes de resgate realizaram manobras avançadas de ressuscitação cardiopulmonar por cerca de 46 minutos, mas Márcio não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local.
O caso aconteceu por volta das 9h, em um ponto de ônibus em frente a um supermercado atacadista. Uma testemunha de 37 anos relatou ter visto Márcio tentando subir no coletivo no momento em que caiu.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos de investigação. O caso foi registrado como morte súbita e será apurado pela Polícia Civil. Até o momento do boletim de ocorrência, não havia informações sobre possíveis problemas de saúde anteriores da vítima.
O corpo de Márcio está sendo velado nesta segunda-feira (25), no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento será realizado após as 15h, no Cemitério Municipal de Santa Branca.
Amigos e familiares lamentam morte de Márcio
Nas redes sociais, dezenas de mensagens emocionadas demonstraram o carinho que Márcio conquistou ao longo da vida. Amigos destacaram sua humildade, bondade e alegria. Ele era corredor amador.
Juliana Silva publicou uma das homenagens mais emocionantes: “Vá em paz meu irmão, a dor é imensa, mas Deus soube o que fez em te levar pra perto dele tão cedo. Você lutou até o fim e deixará um legado de bondade e humildade.”
Marta Soares Silva também lamentou a perda: “Vai em paz meu amigo querido, você já está nos braços de Deus.”
“Meu Deus, que triste. Marcinho está nos braços do Pai", comentou Míriam.
Luís Gustavo relembrou a amizade com Márcio: “Nosso querido amigo Márcio foi correr com Deus. Que Deus console os amigos e familiares.”
Elis Regina destacou a simplicidade da vítima: “Descansa em paz Márcio Douglas, grande corredor humilde.” Edna Pereira afirmou ter trabalhado com Márcio e ressaltou sua personalidade: “O Márcio era uma pessoa maravilhosa.”
As mensagens de despedida reforçam o quanto Márcio era querido por familiares, amigos e pessoas próximas, deixando um clima de tristeza e comoção na região.