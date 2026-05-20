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Segundo comunicado divulgado pela família, o velório teve início às 3h desta quarta-feira (20), na Capela 3 do Velório e Crematório São Benedito, na rua Emílio Winther, no Centro de Taubaté.

A morte de Renata gerou manifestações de solidariedade em diferentes perfis e grupos da cidade. Amigos, familiares e admiradores seguem prestando homenagens aos pais, filhos, marido, irmã e demais parentes neste momento de despedida.