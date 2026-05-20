“Que Deus te abençoe, minha filha.”
Foi assim que o ex-jogador Reinaldo Xavier despediu-se de sua filha, Renata Moraes Xavier Oliveira, de 41 anos, que morreu em Taubaté na noite desta terça-feira (19). A suspeita é que a morte tenha sido provocada pelo vírus da dengue.
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Filha do ex-atacante, que marcou época com as camisas de Taubaté, Palmeiras, Atlético Mineiro e Juventus nos anos 1980, Renata era conhecida pela alegria, carisma e dedicação à família.
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Segundo comunicado divulgado pela família, o velório teve início às 3h desta quarta-feira (20), na Capela 3 do Velório e Crematório São Benedito, na rua Emílio Winther, no Centro de Taubaté.
A morte de Renata gerou manifestações de solidariedade em diferentes perfis e grupos da cidade. Amigos, familiares e admiradores seguem prestando homenagens aos pais, filhos, marido, irmã e demais parentes neste momento de despedida.
Filha de atacante histórico do futebol paulista
Renata era filha de Reinaldo Xavier, conhecido nos gramados como Reinaldo Luís Xavier, atacante que ganhou destaque no futebol brasileiro nos anos 1980.
Centroavante de presença forte na área, oportunista e goleador, Reinaldo defendeu clubes tradicionais como Taubaté, Palmeiras, Atlético Mineiro e Juventus. Em Taubaté, construiu identificação com a torcida e teve o nome marcado na história do clube.
A ligação da família com o futebol ampliou ainda mais a repercussão da morte de Renata entre moradores da cidade e antigos torcedores que acompanharam a trajetória do ex-jogador.
Homenagens emocionam nas redes sociais
Nas redes sociais, amigos e familiares compartilharam mensagens emocionadas de despedida. “Muito difícil acreditar”, escreveu uma amiga.
“Uma mulher iluminada e de coração enorme”, comentou outra pessoa próxima à família.
Além de ser bastante conhecida no meio do artesanato, Renata também era admirada pela proximidade com amigos e familiares. Segundo relatos publicados nas redes, ela deixa marido e três filhos.
Alguns seguidores afirmaram que Renata havia comentado recentemente sobre um quadro de dengue, relatando depois uma melhora no estado de saúde. Até o momento, porém, não existe confirmação oficial sobre a causa da morte.