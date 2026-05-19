O enfermeiro Diego Augusto da Silva Carneiro, de 39 anos, encontrado morto na manhã desta segunda-feira (18) dentro do Hospital São Francisco, em Jacareí, foi sepultado na manhã desta terça-feira (19), em São José dos Campos.

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O velório aconteceu no Velório Municipal Paraíso. O sepultamento foi realizado às 11h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.