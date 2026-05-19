O enfermeiro Diego Augusto da Silva Carneiro, de 39 anos, encontrado morto na manhã desta segunda-feira (18) dentro do Hospital São Francisco, em Jacareí, foi sepultado na manhã desta terça-feira (19), em São José dos Campos.
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O velório aconteceu no Velório Municipal Paraíso. O sepultamento foi realizado às 11h, no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência inicialmente informada como tentativa de suicídio nas dependências da unidade hospitalar. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que equipes médicas ainda realizavam procedimentos de reanimação na vítima.
Apesar das tentativas de socorro, o óbito foi confirmado no local. Durante a averiguação preliminar, os policiais localizaram ampolas de medicamento nas proximidades e identificaram indícios de uso de substância injetável.
Ainda segundo o registro policial, Diego atuava como enfermeiro no hospital havia cerca de três meses e, em razão da função, tinha acesso a medicamentos e insumos hospitalares. Responsáveis pela unidade informaram à polícia que não havia relato anterior de comportamento atípico envolvendo o funcionário.
O boletim também aponta que o local sofreu alteração parcial devido às manobras médicas de emergência realizadas na tentativa de salvamento, o que impossibilitou a preservação integral da cena. A perícia foi acionada, e o caso será apurado pela Polícia Civil.
O corpo foi encaminhado para exames, que deverão auxiliar na confirmação oficial das circunstâncias da morte.