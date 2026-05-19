“Por que meu irmão? Por que você se foi tão cedo?”

O desabafo emocionante da irmã do enfermeiro Diego Augusto comoveu o Vale do Paraíba após a morte do profissional, de 39 anos, dentro de um hospital em Jacareí. Amigos, familiares e colegas prestaram homenagens nas redes sociais.

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