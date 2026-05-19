“Por que meu irmão? Por que você se foi tão cedo?”
O desabafo emocionante da irmã do enfermeiro Diego Augusto comoveu o Vale do Paraíba após a morte do profissional, de 39 anos, dentro de um hospital em Jacareí. Amigos, familiares e colegas prestaram homenagens nas redes sociais.
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A despedida aconteceu na manhã desta terça-feira (19), em São José dos Campos, um dia após ele ser encontrado morto.
O velório foi realizado no Velório Municipal Paraíso e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Colônia Paraíso. A morte do enfermeiro, de apenas 39 anos, gerou uma onda de homenagens e mensagens de luto nas redes sociais.
“Por que meu irmão? Por que você se foi tão cedo?”, escreveu a irmã, GiIH Morenah Pereira, em uma das publicações mais compartilhadas após a confirmação da morte. “O que vai ser da mãe e do pai? O que vai ser da sua família, dos seus filhos?”, desabafou.
Enfermeiro é lembrado como um "ser humano incrível"
Amigos de profissão também lamentaram a perda. “Lá se vai mais um amigo de profissão, um ser humano incrível”, escreveu Márcia Renata Pereira Ribeiro. Já Tamara Trevisol relembrou a convivência na faculdade. “Um grande profissional e um ser extraordinário. Sem palavras para descrever.”
Nas redes, ex-colegas de escola também compartilharam lembranças do enfermeiro. Victor Carvajal descreveu Diego como “um ícone do Estevam Ferri” nos anos 2000 e relembrou momentos de amizade vividos na adolescência.
“Vou me lembrar do gigante cabeludo com o violão na porta da escola, sempre com suas piadas”, escreveu.
Diego morreu em Jacareí
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de suicídio dentro da unidade hospitalar.
Ao chegarem ao local, os agentes encontraram equipes médicas realizando procedimentos de reanimação no enfermeiro. Apesar das tentativas de socorro, a morte foi confirmada ainda no hospital.
Segundo o registro policial, ampolas de medicamentos foram encontradas próximas à vítima, além de indícios de uso de substância injetável.
Diego trabalhava havia cerca de três meses no Hospital São Francisco e, por conta da função, tinha acesso a medicamentos e insumos hospitalares. Responsáveis pela unidade informaram à polícia que não havia relatos anteriores de comportamento atípico envolvendo o profissional.
Comoção nas redes sociais
A repercussão da morte mobilizou centenas de mensagens no Vale do Paraíba. Amigos definiram Diego como um homem alegre, acolhedor e querido por todos ao redor.
“Descanse em paz. Que Deus conforte toda a família”, escreveram internautas em dezenas de comentários publicados nas redes sociais após a notícia.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado para exames periciais, que devem auxiliar na conclusão do caso.