A morte de Renata Moraes Xavier Oliveira, de 41 anos, em Taubaté, causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam seu trabalho nas redes sociais. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (19) por meio de uma nota de pesar.

O pai de Renata, o ex-jogador Reinaldo Xavier, ídolo do Taubaté e do Palmeiras, lamentou a perda (leia aqui).

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