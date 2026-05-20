A morte de Renata Moraes Xavier Oliveira, de 41 anos, em Taubaté, causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam seu trabalho nas redes sociais. A informação foi divulgada na noite desta terça-feira (19) por meio de uma nota de pesar.
O pai de Renata, o ex-jogador Reinaldo Xavier, ídolo do Taubaté e do Palmeiras, lamentou a perda (leia aqui).
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Segundo o comunicado, o velório teve início na madrugada desta quarta-feira (20), às 3h, na Capela 3 do Velório e Crematório São Benedito, localizado na rua Emílio Winther, no Centro de Taubaté.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a perda e destacaram a personalidade de Renata. Em mensagens de despedida, ela foi descrita como uma mulher batalhadora, alegre, carismática e muito querida pela família. Comentários também apontam que ela era mãe de três filhos e bastante admirada no meio do artesanato.
Morte comove família e amigos
A notícia também surpreendeu pessoas que acompanhavam seu trabalho. Alguns seguidores relataram que Renata havia comentado recentemente que estava com dengue e, depois, teria informado que apresentava melhora. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.
Familiares, amigos e admiradores seguem prestando homenagens e mensagens de solidariedade aos pais, filhos, marido, irmã e demais parentes de Renata.