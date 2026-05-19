Um enfermeiro foi encontrado morto no banheiro do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (18). Ele tinha 39 anos e foi identificado como Diego Augusto da Silva Carneiro.

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Segundo informações preliminares, uma medicação de uso hospitalar intravenoso, conhecida como fentanil, foi encontrada próxima ao profissional. A substância é utilizada em ambiente médico como analgésico potente e sedativo, especialmente em procedimentos e unidades de terapia intensiva.

Causa da morte é investigada