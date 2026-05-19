Um enfermeiro foi encontrado morto no banheiro do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (18). Ele tinha 39 anos e foi identificado como Diego Augusto da Silva Carneiro.
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Segundo informações preliminares, uma medicação de uso hospitalar intravenoso, conhecida como fentanil, foi encontrada próxima ao profissional. A substância é utilizada em ambiente médico como analgésico potente e sedativo, especialmente em procedimentos e unidades de terapia intensiva.
Causa da morte é investigada
As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá realizar exames para confirmar oficialmente a causa do óbito.
O caso causou comoção entre colegas da área da enfermagem e reacendeu o debate sobre a pressão emocional, o desgaste psicológico enfrentado por profissionais da saúde e os protocolos de controle de medicamentos de alta potência em ambientes hospitalares.
Hospital lamenta a morte de Diego
Em nota, o Hospital São Francisco de Assis lamentou o falecimento do colaborador e informou que instaurou os procedimentos internos cabíveis, além de colaborar com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.
“O Hospital São Francisco de Assis lamenta o trágico falecimento do colaborador D.A.S.C., enfermeiro da instituição. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho”, informou a unidade.
O hospital também afirmou que se une em apoio e oração aos familiares e colegas do profissional.