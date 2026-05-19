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MORTE

Enfermeiro é encontrado morto dentro de hospital em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi encontrado morto em banheiro de hospital
Homem foi encontrado morto em banheiro de hospital

Um enfermeiro foi encontrado morto no banheiro do Hospital São Francisco de Assis, em Jacareí, na noite desta segunda-feira (18). Ele tinha 39 anos e foi identificado como Diego Augusto da Silva Carneiro.

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Segundo informações preliminares, uma medicação de uso hospitalar intravenoso, conhecida como fentanil, foi encontrada próxima ao profissional. A substância é utilizada em ambiente médico como analgésico potente e sedativo, especialmente em procedimentos e unidades de terapia intensiva.

Causa da morte é investigada

As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), que deverá realizar exames para confirmar oficialmente a causa do óbito.

O caso causou comoção entre colegas da área da enfermagem e reacendeu o debate sobre a pressão emocional, o desgaste psicológico enfrentado por profissionais da saúde e os protocolos de controle de medicamentos de alta potência em ambientes hospitalares.

Hospital lamenta a morte de Diego

Em nota, o Hospital São Francisco de Assis lamentou o falecimento do colaborador e informou que instaurou os procedimentos internos cabíveis, além de colaborar com as autoridades para o esclarecimento dos fatos.

“O Hospital São Francisco de Assis lamenta o trágico falecimento do colaborador D.A.S.C., enfermeiro da instituição. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho”, informou a unidade.

O hospital também afirmou que se une em apoio e oração aos familiares e colegas do profissional.

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