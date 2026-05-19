A Doces da Rebeka inicia um novo ciclo em São José dos Campos com a construção de uma nova fábrica e projeção de expansão da produção e do quadro de funcionários. O investimento faz parte de um plano que prevê ampliar a capacidade industrial e alcançar novos mercados.
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Agora, a empresa, que atualmente conta com 68 funcionários, projeta alcançar cerca de 200 postos de trabalho com a operação da nova fábrica.
A Doces da Rebeka, que começou no Mercado Municipal de São José dos Campos, vai instalar a nova unidade em um terreno de 20 mil metros quadrados no município. O projeto inclui um galpão de 10 mil metros quadrados e investimento estimado em R$ 11 milhões.
A ampliação deve elevar a produção mensal de 3,2 milhões para cerca de 7 milhões de unidades. A estrutura também prevê equipamentos industriais com capacidade de produção de até 28 mil itens por hora e o lançamento de novos produtos.
A história da marca começou em 2003, com uma banca no Mercado Municipal, onde a empreendedora Rebeca Soares atuou por 17 anos ao lado do pai. Em 2019, a produção de pudins passou a ganhar escala após a demanda de comerciantes e restaurantes.
Em 2020, a empresária enfrentou um acidente com queimaduras e passou por período de internação, seguido do impacto da pandemia no negócio. Mesmo com a redução do faturamento e problemas operacionais, a produção foi mantida e a empresa seguiu em expansão.
Nos anos seguintes, a marca ampliou a estrutura, saiu de um galpão de 300 metros quadrados e passou a distribuir produtos para diferentes estados. A empresa informa atuação em oito estados e expansão gradual da produção.
A nova unidade também foi planejada para atender exigências de exportação. A empresa mantém contatos com potenciais compradores internacionais e avalia entrada em mercados externos.
A previsão é que a nova fábrica concentre a produção e consolide a expansão da marca a partir de São José dos Campos.