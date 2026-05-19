A Doces da Rebeka inicia um novo ciclo em São José dos Campos com a construção de uma nova fábrica e projeção de expansão da produção e do quadro de funcionários. O investimento faz parte de um plano que prevê ampliar a capacidade industrial e alcançar novos mercados.

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Agora, a empresa, que atualmente conta com 68 funcionários, projeta alcançar cerca de 200 postos de trabalho com a operação da nova fábrica.